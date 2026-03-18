Viveva da solo e nella solitudine ha trovato la morte.

A.C., 78 anni, è stato rinvenuto senza vita nella sua abitazione al pian terreno di corso Umberto I, di fronte all'ex Supermercato Pettorino, a Torre Annunziata.

A far scattare l’allarme è stata una telefonata al centralino della Polizia Locale: “Da qualche giorno non riusciamo a contattare l’inquilino, chiediamo un sopralluogo”. Gli agenti, coordinati dal comandante Gianluigi Palazzo, si sono immediatamente recati sul posto, allertando nel frattempo i Vigili del fuoco di Torre del Greco e un’ambulanza del 118.

Una volta forzata la porta d’ingresso, i soccorritori si sono trovati davanti a una scena purtroppo già scritta: l’uomo giaceva senza vita, probabilmente deceduto da alcuni giorni. Le condizioni dell’abitazione, descritte come fatiscenti, hanno restituito l’immagine di una vita segnata dalla precarietà e dall’isolamento.

Il 78enne non aveva parenti stretti in città, ma solo qualche familiare lontano residente nei comuni vicini. Una circostanza che, ancora una volta, riporta al centro dell’attenzione un tema spesso sottovalutato: la solitudine degli anziani.

Sono sempre di più, infatti, le persone avanti con l’età che vivono sole, senza una rete familiare o sociale capace di intercettare per tempo situazioni di difficoltà. Vicende come questa non raccontano soltanto una morte, ma parlano di giorni – forse settimane – trascorsi nel silenzio, senza che nessuno si accorgesse di nulla.

È una solitudine che non riguarda solo le grandi città, ma anche realtà di provincia, dove un tempo il vicinato rappresentava una forma spontanea di assistenza e controllo sociale. Oggi, invece, spesso si arriva ad accorgersi di queste tragedie solo quando è troppo tardi.

Diventa allora fondamentale interrogarsi sul ruolo delle istituzioni, ma anche su quello della comunità. Perché se è vero che non sempre è possibile prevenire, è altrettanto vero che nessuno dovrebbe essere lasciato solo fino a scomparire nel silenzio.