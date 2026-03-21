A cura della Redazione

Un incendio di vaste proporzioni ha colpito il ristorante dismesso Villa Antica Le Dune, situato sulla Panoramica di Trecase, in zona Cifelli. L'incendio è divampato nel primo pomeriggio di sabato 21 marzo, avvolgendo rapidamente l'intera struttura e coinvolgendo un vicino deposito di legnami. Una colonna di fumo nero e denso si è alzata visibile a chilometri di distanza, suscitando preoccupazione tra i residenti della zona.

Il fuoco si è sviluppato velocemente, dato che all'interno del ristorante erano in corso i lavori di demolizione, a seguito di un'ordinanza di abbattimentopendente sulla struttura. Fortunatamente, al momento dell'incendio, il ristorante era deserto. L'intervento immediato dei vigili del fuoco, della polizia municipale di Trecase, dello Sma Campania e dei volontari dell'associazione Primaurora ha permesso di circoscrivere le fiamme, mettendo sotto controllo l'incendio.