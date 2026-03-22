Nella serata di ieri a Castellammare di Stabia, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 40enne di Lettere, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.
Nello specifico, gli agenti del Commissariato stabiese, durante i servizi di controllo del territorio, nel transitare in via Padre Kolbe hanno controllato un uomo a bordo di uno scooter trovandolo in possesso di un involucro di cocaina del peso di circa 350 grammi.
Per tali motivi, l’uomo è stato tratto in arresto dal personale di polizia.