A cura della Redazione

Furto in appartamento nel 2023: 37enne assolto "perché non è balbuziente". Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata ha assolto con formula piena F.C., 37enne di Poggiomarino, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo era accusato di aver perpetrato un furto di attrezzature nel deposito di pertinenza di un appartamento di Poggiomarino dal valore di circa 20mila euro. Si trattava di attrezzi specialistici di proprietà di un operaio.

Il 37enne era stato sorpreso durante la fuga dalla moglie del proprietario ed era andato via a bordo di un Apecar, poi ritrovato proprio a casa sua. In sede di denuncia, inoltre, era stato riconosciuto dalle foto segnaletiche, ma ciò non è bastato.

Durante la sua testimonianza, la donna che aveva sporto denuncia, infatti, aveva indicato che il ladro era balbuziente, poiché avevano scambiato alcune battute prima della fuga. Il 37enne, assistito dall'avvocato Francesco De Gregorio, ha dimostrato in aula di non avere problemi di balbuzie e questo elemento potrebbe aver convinto il giudice ad assolverlo dal reato di furto aggravato.