A cura della Redazione

I carabinieri della Tenenza di Ercolano hanno arrestato per evasione un 47enne, S.S., già sottoposto agli arresti domiciliari.

Nel pomeriggio, i militari si erano recati presso la sua abitazione per un controllo, ma non lo hanno trovato. Insospettiti, hanno iniziato a cercarlo nelle immediate vicinanze, fino a individuarlo all’interno di una piccola bottega di fabbro in Traversa Panto, poco distante da casa.

L’uomo, cliente abituale del negozio, si era fermato per un saluto e qualche chiacchiera, ignaro dell’arrivo dei carabinieri. I militari sono entrati nell’attività sorprendendo anche il titolare, mentre il 47enne, ormai scoperto, non ha potuto far altro che seguirli.

Per lui è scattato l’arresto per evasione: al termine delle formalità è stato nuovamente sottoposto ai domiciliari, in attesa di giudizio.