A cura della Redazione

Nuovo sequestro da parte dei carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, impegnati in un servizio coordinato di controllo del territorio tra le strade di Boscoreale.

L’intervento è avvenuto in via Passanti Flocco, in una zona residenziale della città, dove una pattuglia del nucleo operativo e radiomobile ha deciso di fermarsi davanti a un palazzo con il portone aperto e le luci accese, circostanza che ha insospettito i militari.

Entrati nello stabile, i carabinieri hanno trovato l’androne deserto. Ma dietro le scale è stata notata una busta riconducibile a un noto brand di lusso. All’interno, invece di accessori, i militari hanno scoperto un piccolo arsenale: una pistola revolver calibro 38, una pistola semiautomatica modello 85 e ben 188 munizioni di vario calibro.

La perquisizione è stata estesa anche alle aree esterne del palazzo. Sotto un gazebo sono stati rinvenuti circa 2 chilogrammi di marijuana già confezionata e 65 grammi di cocaina.

Tutto il materiale è stato sequestrato. Sono in corso le indagini per risalire ai responsabili e chiarire la provenienza delle armi e della droga.