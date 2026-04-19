A cura della Redazione

Su delega della Procura della Repubblica di Napoli, i Carabinieri della Tenenza di Ercolano hanno eseguito, lo scorso 18 aprile 2026, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di due uomini quarantenni.

I due sono gravemente indiziati, allo stato delle indagini, dei reati di estorsione aggravata e ricettazione di uno scooter rubato, la cui denuncia di furto risale al 3 marzo 2026. Il mezzo era stato rinvenuto nello stesso giorno a Ercolano.

Le indagini, condotte tempestivamente dai militari intervenuti sul luogo del ritrovamento e coordinate dalla VII Sezione della Procura di Napoli, hanno consentito di individuare rapidamente i presunti responsabili. Secondo quanto emerso, i due avrebbero messo in atto il cosiddetto “cavallo di ritorno”, chiedendo e ottenendo dalla vittima il pagamento di 300 euro in cambio della restituzione dello scooter sottratto.