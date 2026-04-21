A cura della Redazione

Ancora controlli serrati nel fine settimana a Torre del Greco, dove la polizia municipale ha intensificato le verifiche nelle zone della movida per garantire sicurezza e rispetto delle regole. Proprio durante uno di questi servizi si è verificato un episodio che ha portato alla denuncia di quattro persone, tutte appartenenti allo stesso nucleo familiare.

I fatti sono avvenuti in via Vittorio Veneto, nel cuore del centro cittadino, dove gli agenti, coordinati dal tenente Gerardo Visciano e sotto la direzione del comandante Gennaro Russo, hanno fermato un ciclomotore con due persone a bordo. Il passeggero era senza casco, motivo per cui è scattato immediatamente l’alt per i controlli.

Durante la verifica dei documenti, il passeggero ha iniziato a inveire contro gli operatori con toni sempre più accesi, rifiutando di riportare la situazione alla calma. La tensione è ulteriormente aumentata con l’arrivo della figlia dell’uomo, che si è unita agli insulti e alle provocazioni, incitata dallo stesso genitore.

La situazione si è complicata ulteriormente quando entrambi sono stati accompagnati presso il comando di largo Costantinopoli: qui sono sopraggiunti altri familiari che hanno continuato con offese e minacce nei confronti degli agenti. A quel punto, gli operatori hanno proceduto all’identificazione anche di queste persone.

Al termine delle operazioni, per tutti e quattro i coinvolti è scattata la denuncia per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

L’episodio si inserisce nell’ambito di un più ampio piano di controlli: nel corso del fine settimana sono state identificate circa sessanta persone e controllati 46 veicoli, uno dei quali sottoposto a fermo amministrativo. Oltre venti, infine, le sanzioni elevate per violazioni al codice della strada, a conferma dell’intensificazione delle attività di vigilanza nelle aree più frequentate della città.

Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook