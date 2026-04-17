A cura della Redazione

Operazione dei carabinieri a Boscoreale, dove nella mattinata odierna i militari della locale Stazione hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo disposto dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura.

Il provvedimento ha portato allo sgombero di 19 unità immobiliari comunali che, secondo quanto emerso dalle indagini, erano state occupate abusivamente da 26 persone, ora indagate a vario titolo e in concorso tra loro.

Le attività investigative, coordinate dalla Procura della Repubblica e condotte dai carabinieri, hanno permesso di accertare come gli immobili, censiti come locali commerciali, fossero stati sottratti alle procedure pubbliche di assegnazione, causando anche un danno economico all’ente.

Secondo gli inquirenti, gli indagati avrebbero forzato gli ingressi e sostituito le porte delle unità occupate, assicurandosi il possesso senza titolo e rendendo difficile l’intervento dell’amministrazione comunale.

Il sequestro e il conseguente sgombero si sono resi necessari per interrompere la prosecuzione dei reati e prevenire ulteriori conseguenze. Al termine delle operazioni, gli immobili sono stati liberati e affidati in custodia giudiziaria al Comune.

L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto all’occupazione abusiva di beni pubblici e di tutela del patrimonio comunale.