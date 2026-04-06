A cura della Redazione

Controlli serrati dei Carabinieri nella giornata di Pasqua tra Castellammare di Stabia, Sant’Antonio Abate e Santa Maria La Carità.

Due le persone arrestate. A Castellammare è stato eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un 34enne del posto. Il reato contestato è minaccia, per fatti risalenti al 2016: l’uomo è ora agli arresti domiciliari. A Sant’Antonio Abate, invece, un 24enne è stato fermato durante una perquisizione e trovato in possesso di hashish, marijuana e cocaina in dosi, oltre a denaro contante e materiale per il confezionamento. Anche per lui sono scattati i domiciliari, in attesa di giudizio.



Tre le persone denunciate: 2 per detenzione di droga ai fini di spaccio, e una, identificata al termine di accertamenti investigativi, ritenuta responsabile del lancio di oggetti in campo durante una partita di calcio dilettantistica disputata lo scorso febbraio. Otto le persone segnalate per uso personale di sostanze stupefacenti.

Non sono mancati i controlli alla circolazione stradale: 75 i veicoli ispezionati e 169 le persone identificate. 15 le contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada. Tra le infrazioni più frequenti la mancata revisione dei veicoli e la circolazione senza assicurazione, ma non sono mancati casi di guida senza patente, uso del cellulare al volante e mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.