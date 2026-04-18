A cura della Redazione

Da alcune ore sono in corso le ricerche di una persona scomparsa tra Terzigno e Poggiomarino. Si tratta di un uomo, ma per il momento non sono state diffuse le generalità.

I Carabinieri del Gruppo di Torre Annunziata sono al lavoro dalla notte e sono sulle tracce della persona scomparsa. Alle attività stanno partecipando anche i Vigili del Fuoco e le unità cinofile specializzate. Le ricerche sono ancora in corso, ma sono state trovate tracce ritenute utili agli investigatori. Al momento vige il più stretto riserbo sulla vicenda.

➡️Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook