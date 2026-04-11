Controlli a tappeto nella movida stabiese da parte dei Carabinieri. Sul taccuino 197 le persone identificate, 96 i veicoli controllati e 21 le contravvenzioni al codice della strada elevate un totale di 22mila euro circa. Sei le persone segnalate per uso personale di droga.
Nel resoconto anche due persone denunciate per porto abusivo di armi: un 20enne che al momento del controllo è stato trovato in possesso di un coltello a scatto di 20 centimetri e un 44enne trovato in possesso di un coltello a scatto di 19 centimetri.