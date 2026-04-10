Il Questore di Napoli ha disposto la sospensione per 15 giorni delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nei confronti di un’attività commerciale di Castellammare di Stabia.
In particolare, gli agenti del Commissariato di Castellammare, la notte del 28 marzo scorso, sono intervenuti presso il suddetto esercizio commerciale per la segnalazione di una violenta rissa, scaturito da futili motivi, che ha coinvolto diverse persone.
Il provvedimento, eseguito nella giornata di martedì, è dunque finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini.