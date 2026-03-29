A cura della Redazione

Serata movimentata a Torre del Greco, in via De Gasperi, dove un uomo ha tentato di sottrarsi a un controllo dei carabinieri finendo poi in manette.

Erano circa le 22 quando G.I., 50 anni, viaggiava in scooter insieme a una donna di 35 anni. Alla richiesta di fermarsi da parte dei militari della sezione radiomobile, l’uomo ha inizialmente tentato la fuga, senza però riuscire ad allontanarsi.

Bloccato per il controllo, l'uomo ha provato a “risolvere” la situazione offrendo una banconota da 50 euro ai carabinieri, nel tentativo di evitare il fermo amministrativo del mezzo. Un gesto che ha immediatamente aggravato la sua posizione.

Al rifiuto dei militari, il 50enne ha reagito cercando di aggredirli per aprirsi una via di fuga. Dopo una breve colluttazione, è stato immobilizzato e arrestato.

Per lui le accuse sono di istigazione alla corruzione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Trasferito in carcere, è finito nei guai proprio nel tentativo di evitare una semplice sanzione amministrativa.