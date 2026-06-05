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Controlli sulla filiera ittica tra Benevento e San Giorgio a Cremano: multe per 14mila euro

Controlli sulla filiera ittica tra Benevento e San Giorgio a Cremano: multe per 14mila euro

La Guardia Costiera di Torre del Greco ha ispezionato pescherie, supermercati e ristoranti etnici. Sanzionati sette esercizi commerciali per irregolarità nella tracciabilità dei prodotti

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Proseguono i controlli della Guardia Costiera di Torre del Greco nell'ambito delle attività di vigilanza sulla filiera ittica, finalizzate a garantire la sicurezza alimentare e la corretta informazione dei consumatori.

Nei giorni scorsi gli ispettori hanno effettuato una serie di verifiche nei comuni di Benevento e San Giorgio a Cremano, concentrando l'attenzione su pescherie, supermercati e ristoranti etnici. In totale sono state controllate undici attività commerciali per accertare il rispetto delle norme sulla tracciabilità e sull'etichettatura dei prodotti ittici destinati alla vendita e alla somministrazione.

Nel corso delle ispezioni sono emerse diverse irregolarità. Sette esercizi commerciali sono stati infatti sanzionati amministrativamente perché il prodotto ittico presente nei locali era privo della documentazione minima prevista dalla normativa per garantirne la tracciabilità.

Le sanzioni elevate ammontano complessivamente a 14mila euro.

L'attività di controllo punta a tutelare i consumatori, che devono poter conoscere con precisione le caratteristiche del pesce acquistato o consumato. L'etichetta e i cartelli di vendita rappresentano infatti strumenti essenziali per fornire informazioni corrette sulla provenienza e sulle caratteristiche del prodotto.

La normativa prevede che per i prodotti ittici siano chiaramente indicati la specie commercializzata, il metodo di produzione - se pescato o allevato - e lo stato fisico del prodotto, specificando ad esempio se si tratta di pesce fresco, decongelato, surgelato o sottoposto ad altri trattamenti.

L'operazione rientra nel piano di controlli coordinato dalla Direzione Marittima della Campania, finalizzato a garantire la sicurezza della filiera ittica e il rispetto delle regole lungo tutto il territorio di competenza.

 

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