Boscoreale piange Giuseppe Riccardi: il 32enne è morto dopo l'incidente a Capri

A cura della Redazione

Boscoreale piange Giuseppe Riccardi, il 32enne originario della frazione Pellegrini rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto cinque giorni fa a Capri.

Il giovane è morto questa mattina all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove era ricoverato in terapia intensiva. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi.

Secondo quanto ricostruito, Giuseppe si trovava insieme ad alcuni amici quando, mentre attraversava la strada, è stato investito da un taxi. L'impatto sarebbe stato particolarmente violento e il 32enne sarebbe stato sbalzato a diversi metri di distanza.

Dopo i primi soccorsi, vista la gravità delle condizioni, era stato disposto il trasferimento in eliambulanza sulla terraferma e il ricovero nell'ospedale di Pozzuoli.

Per cinque giorni familiari, amici e conoscenti hanno sperato in un miglioramento, seguendo con apprensione le notizie provenienti dall'ospedale. Questa mattina, però, è arrivata la notizia della morte.

Giuseppe Riccardi lavorava come macellaio ed era molto conosciuto nella frazione Pellegrini, dove la notizia dell'incidente e poi quella del decesso hanno suscitato profondo cordoglio.

Sulla dinamica dell'investimento sono in corso gli accertamenti dei carabinieri di Capri, coordinati dalla Procura di Napoli. Il taxi coinvolto nell'incidente è stato sequestrato e saranno effettuate verifiche tecniche per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Le indagini dovranno chiarire le circostanze dell'impatto e le eventuali responsabilità. Intanto, dopo cinque giorni trascorsi nella speranza che Giuseppe potesse farcela, Boscoreale e la comunità di Pellegrini si stringono attorno alla famiglia del 32enne.