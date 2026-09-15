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Sorrento, esce dai domiciliari per andare al lavoro: trovato con oltre 200 grammi di droga

Sorrento, esce dai domiciliari per andare al lavoro: trovato con oltre 200 grammi di droga

Tenta di nascondere una pochette sotto un'auto: sequestrati hashish, marijuana, un bilancino e 340 euro

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

I carabinieri della Compagnia di Sorrento hanno arrestato un 39enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L'auto con tre persone insospettisce i carabinieri

Sono da poco trascorse le 8 del mattino e le strade della Costiera sorrentina cominciano ad affollarsi. Nel traffico una pattuglia dei carabinieri nota un'auto con tre persone a bordo.

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L'attenzione dei militari si concentra sul 39enne, seduto sul sedile posteriore. Alcuni suoi movimenti insospettiscono i carabinieri, che decidono di procedere al controllo.

Alle porte di Sorrento intimano l'alt al conducente. L'auto si ferma e i tre occupanti scendono.

La pochette lanciata sotto l'auto

È in quel momento che il 39enne avrebbe tentato di disfarsi di una pochette, lanciandola sotto la vettura. Un gesto che non sfugge ai militari.

La borsa viene recuperata e controllata. All'interno i carabinieri trovano un panetto di hashish da 94 grammi, un secondo panetto da 53 grammi, 65 grammi di marijuana e un bilancino di precisione.

La perquisizione personale consente inoltre di rinvenire altri 3 grammi di hashish e 340 euro in contanti, somma ritenuta dagli investigatori provento dell'attività di spaccio.

Dai domiciliari al carcere

Per il 39enne è scattato l'arresto per detenzione di droga ai fini di spaccio. L'uomo è stato trasferito in carcere, dove si trova in attesa di giudizio.

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