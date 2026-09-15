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Portici, rifiuta di farsi identificare e oppone resistenza: arrestato 59enne

Portici, rifiuta di farsi identificare e oppone resistenza: arrestato 59enne

I carabinieri intervengono in via Bellucci in supporto alla Polizia municipale

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Momenti di tensione a Portici, dove i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 59enne di San Giorgio a Cremano, già noto alle forze dell’ordine, con le accuse di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

L'intervento in via Bellucci

L’episodio è avvenuto intorno alle 19 in via Bellucci. I militari dell’Arma sono intervenuti in supporto agli agenti della Polizia municipale, che erano impegnati nell’identificazione dell’uomo.

Secondo quanto riferito dai carabinieri, il 59enne avrebbe opposto resistenza durante le operazioni di identificazione, rendendo necessario l’intervento dei militari per immobilizzarlo.

L’uomo è stato quindi arrestato e si trova in attesa di giudizio.

 

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