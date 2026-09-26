Terzigno-Poggiomarino, fuggono e nascondono il furgone dei rifiuti: scatta il sequestro

A cura della Redazione

Primo risultato concreto del protocollo d’intesa tra i Comuni di Terzigno e Poggiomarino per contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti nell’ambito delle attività legate alla Terra dei Fuochi.

Gli agenti delle Polizie Municipali di Terzigno e Poggiomarino, con il supporto dei militari dell’Esercito Italiano – Raggruppamento Campania, hanno sequestrato un furgone con targa rumena che sarebbe stato utilizzato per il trasporto e l’abbandono illecito di rifiuti.

Gli occupanti fuggono, il furgone rintracciato con le telecamere

Secondo quanto riferito, alla vista delle forze impegnate nei controlli gli occupanti del mezzo si sono dati alla fuga, dopo aver nascosto il furgone, probabilmente con l'intenzione di recuperarlo successivamente. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Il veicolo è stato però individuato e sequestrato, anche grazie all’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza presenti sul territorio.

L’operazione rientra nelle attività previste dal protocollo sottoscritto nei giorni scorsi dai due Comuni per rafforzare la vigilanza ambientale e coordinare uomini, mezzi e strumenti di controllo.

Alle attività hanno preso parte gli agenti guidati dai comandanti Francesco De Rosa, per Terzigno, e Carmine Bucciero, per Poggiomarino, insieme ai militari dell’Esercito.

Accertamenti sulla provenienza del mezzo

Le verifiche sono ancora in corso per ricostruire la provenienza del furgone e accertare se il veicolo possa essere stato utilizzato anche in altri episodi di trasporto o abbandono illecito di rifiuti.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Terzigno Salvatore Carillo, che sottolinea come il fenomeno non possa essere affrontato limitando i controlli ai singoli confini comunali.

«Chi abbandona illegalmente i rifiuti non guarda i confini tra un Comune e l’altro – afferma Carillo –. Per contrastare efficacemente questo fenomeno serve una risposta coordinata, mettendo insieme uomini, mezzi e strumenti di controllo».

Per il primo cittadino, il sequestro rappresenta la dimostrazione che «questa collaborazione può produrre risultati concreti». Carillo ha ringraziato la commissaria straordinaria di Poggiomarino, Gabriella D’Orso, le forze impegnate nell’operazione e il prefetto di Napoli Michele Di Bari per la collaborazione istituzionale.

D’Orso: «Necessario fare rete tra i Comuni»

Anche la commissaria straordinaria di Poggiomarino evidenzia l’importanza della collaborazione tra gli enti locali.

«Quello che è accaduto rappresenta un segnale importante e ci dice che il percorso intrapreso è quello giusto», dichiara D’Orso, ricordando il potenziamento della Polizia Municipale di Poggiomarino, passata da 5 a 16 agenti.

Un rafforzamento che, secondo la commissaria, deve essere accompagnato dalla cooperazione con i territori vicini: «Era necessario fare rete con gli altri Comuni e mettere insieme uomini e risorse. Il protocollo sottoscritto con Terzigno nasce da questa convinzione e i risultati ci spingono a proseguire su questa strada».