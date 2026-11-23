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Torre Annunziata, al Maximall Pompeii incontro sulla violenza contro le donne con Catena Rosa
Una mattinata di confronto tra studenti e protagoniste del territorio per riflettere su stereotipi, diritti e cambiamento culturale.
In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, l'associazione Catena Rosa, in collaborazione con il Maximall Pompeii di Torre Annunziata, organizza una mattinata di riflessione e sensibilizzazione dedicata al contrasto della violenza maschile sulle donne.
L'appuntamento è in programma mercoledì 25 novembre, alle ore 10, nella piazza principale del centro commerciale, con la partecipazione degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.
Donne del territorio protagoniste dell'incontro
Al centro dell'iniziativa ci saranno le testimonianze di donne del territorio che si sono distinte per il loro impegno professionale e sociale, raggiungendo importanti traguardi nei rispettivi settori.
Attraverso il racconto delle loro esperienze, l'incontro offrirà agli studenti un'occasione di confronto sui temi dell'emancipazione femminile, delle pari opportunità e del superamento degli stereotipi di genere.
Educazione e cambiamento culturale per contrastare la violenza
Per Catena Rosa, la lotta alla violenza sulle donne deve partire innanzitutto dall'educazione e da una profonda trasformazione culturale e sociale.
L'associazione individua nelle disuguaglianze di genere e nella cultura patriarcale alcune delle radici della violenza maschile, sottolineando la necessità di costruire una società fondata sulla reale parità di diritti e doveri tra uomini e donne, nella famiglia, nel lavoro e nelle relazioni personali.Le notizie di Torre Annunziata in cima alle tue ricerche Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
Un cambiamento che passa attraverso il rispetto delle libertà femminili, ancora oggi negate o limitate in numerose realtà, anche nel nostro Paese.
Il coinvolgimento dei giovani per costruire una cultura del rispetto
La scelta di coinvolgere le scuole superiori risponde alla volontà di sensibilizzare le nuove generazioni, promuovendo modelli di relazione fondati sul rispetto reciproco, sulla libertà e sull'uguaglianza.
L'iniziativa del 25 novembre intende così andare oltre la semplice commemorazione, proponendo un momento di dialogo e consapevolezza su un fenomeno che continua a rappresentare una grave emergenza sociale.
L'appuntamento è fissato per mercoledì 25 novembre, alle ore 10, nella piazza principale del Maximall Pompeii.
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