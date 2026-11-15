Torre Annunziata, tragedia sfiorata a Rovigliano: grossa lamiera precipita in strada

Paura in via Mortelleto, nel quartiere Rovigliano, per la caduta di una grossa lamiera che ha invaso completamente la strada e abbattuto un palo dell'illuminazione pubblica.

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Momenti di paura in via Mortelleto, nel quartiere Rovigliano, a Torre Annunziata, dove una grossa lamiera è precipitata in strada, colpendo un palo dell’illuminazione pubblica e creando una situazione di potenziale pericolo per automobilisti e pedoni, anche per la vicinanza alle abitazioni private.

L'episodio sarebbe stato provocato dalle forti raffiche di vento che hanno interessato la zona durante la notte, e che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi qualora la grande lamiera avesse colpito persone o un veicolo in transito. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area.

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Una grossa lamiera sulla carreggiata

La caduta della lamiera, che ha occupato completamente la strada, ha riportato l'attenzione sui rischi legati alla presenza di elementi metallici che, in caso di distacco, possono trasformarsi in un serio pericolo per l'incolumità pubblica.

Restano da chiarire la provenienza della lamiera e le circostanze del distacco, così come l'eventuale collegamento con le condizioni meteorologiche.

L'accaduto richiama l'importanza dei controlli sullo stato di conservazione delle strutture e degli elementi esposti agli agenti atmosferici.

Sarà necessario accertare le cause dell'episodio e verificare l'eventuale presenza di ulteriori situazioni di rischio, per evitare che fatti analoghi possano avere conseguenze più gravi.

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(Nella foto, il punto esatto dove è caduta la grande lamiera)

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