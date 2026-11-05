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Torre Annunziata, trovato in casa con crack, hashish e marijuana: arrestato 23enne

Redazione Torre Annunziata · 2 min di lettura
Torre Annunziata, trovato in casa con crack, hashish e marijuana: arrestato 23enne

Dopo la direttissima, al giovane sono stati concessi gli arresti domiciliari

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Un giovane di 23 anni, residente a Torre Annunziata, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L'arresto è scattato durante una perquisizione domiciliare effettuata dai militari della Compagnia dei Carabinieri di Torre Annunziata, che hanno rinvenuto e sequestrato decine di dosi di crack, hashish e marijuana, già confezionate e pronte per essere cedute.

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La direttissima e la concessione dei domiciliari

Arrestato in flagranza di reato, il 23enne è comparso questa mattina davanti al giudice Antonio Fiorentino del Tribunale di Torre Annunziata per il processo con rito direttissimo.

Il giovane, assistito dagli avvocati Emanuela Barbato e Giovanni Tortora, ha ottenuto, dopo la convalida dell'arresto, la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il procedimento proseguirà nelle prossime settimane, quando sarà celebrato il giudizio.

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