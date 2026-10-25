Torre Annunziata, arrestato Valentino Gionta jr: si nascondeva in un bunker con botola telecomandata

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È terminata nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre la fuga di Valentino Gionta junior, 35 anni, ricercato dal 5 ottobre nell’ambito dell’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli sullo scontro tra il clan Gionta e il cosiddetto IV Sistema a Torre Annunziata. Gli agenti della Squadra Mobile di Napoli e del Commissariato cittadino lo hanno arrestato all’interno della sua abitazione.

Il nascondiglio sotto il pavimento

Secondo quanto si apprende, il 35enne si trovava in un vano segreto ricavato nell’abitazione. L’accesso era occultato da una botola nel pavimento, dotata di un sistema di apertura azionabile con telecomando. Un rifugio che non è bastato a sottrarlo alle ricerche degli investigatori.

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Il blitz del 5 ottobre e le accuse

Valentino Gionta junior era sfuggito all’operazione del 5 ottobre, condotta dalla Polizia di Stato su disposizione dell’autorità giudiziaria. L’indagine riguarda episodi di violenza attribuiti, a vario titolo, a persone ritenute vicine ai due gruppi criminali rivali. Tra i reati contestati agli indagati figurano rissa, rapina, violenza privata, intimidazione pubblica con uso di armi e violazioni in materia di armi, con l’aggravante del metodo mafioso. Le responsabilità individuali dovranno essere accertate nelle sedi giudiziarie.

Dalla rissa al Maximall alle ritorsioni

Al centro della ricostruzione investigativa figura una violenta rissa avvenuta nel 2025 al centro commerciale Maximall Pompeii, sullo sfondo della contesa per il controllo del territorio. A quell’episodio sarebbero seguite ulteriori azioni intimidatorie e ritorsioni. Secondo l’accusa, Valentino Gionta junior avrebbe partecipato, insieme ad altri indagati, a un’aggressione ai danni di un commerciante ritenuto vicino alla fazione rivale.

Il profilo del 35enne

Figlio di Aldo Gionta e nipote dell’omonimo storico capoclan Valentino Gionta, entrambi condannati all’ergastolo, il 35enne è indicato dagli investigatori come attuale reggente del clan. La sua cattura chiude la fase di irreperibilità iniziata con il blitz di inizio mese, mentre prosegue l’iter giudiziario dell’inchiesta.