Torre Annunziata, piantagione di cannabis e oltre 700 grammi di marijuana: arrestato 41enne

A cura della Redazione

Blitz antidroga dei carabinieri a Torre Annunziata. I militari della Sezione Operativa della locale Compagnia hanno perquisito un appezzamento di terreno in via Cavour, riconducibile a un 41enne del posto, G.N., già noto alle forze dell'ordine.

Nove piante di cannabis alte un metro e mezzo

Durante la perquisizione, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato nove arbusti di cannabis indica, ciascuno alto circa un metro e mezzo.

Le verifiche hanno portato anche al ritrovamento di 724 grammi di marijuana, suddivisi in quattro confezioni.

Sequestrati bilancino e materiale per il confezionamento

Nell'appezzamento sono stati trovati inoltre un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento della droga. Tutto è stato sottoposto a sequestro.

Al termine delle operazioni, il 41enne è stato arrestato e trasferito in carcere.

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