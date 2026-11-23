Nella Basilica della Madonna della Neve una serata tra sport e beneficenza, con un contributo all'associazione Un Cuore tra le Mani.

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Sport, tradizione e solidarietà si incontrano a Torre Annunziata. Giovedì 19 novembre, alle ore 20, nella Basilica della Madonna della Neve, si è svolta la cerimonia di premiazione della 29ª edizione del Trofeo Madonna della Neve, la regata velica organizzata dal Circolo Nautico Arcobaleno ASD, presieduto da Stefano Iovino, nell'ambito delle celebrazioni dedicate alla Santa Patrona della città.

Un appuntamento che da quasi trent'anni rappresenta un momento significativo per il mondo della vela torrese e che quest'anno si è arricchito di un'importante iniziativa benefica: la prima edizione del Trofeo del Cuore, una regata di solidarietà a sostegno delle attività dedicate ai bambini affetti da cardiopatie congenite complesse.

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Nasce il Trofeo del Cuore: la vela a sostegno dei piccoli pazienti

La novità di questa edizione è stata proprio l'introduzione del Trofeo del Cuore, con il quale il Circolo Nautico Arcobaleno ha voluto affiancare alla competizione sportiva un concreto impegno sociale.

L'iniziativa nasce dalla volontà di sostenere quanti operano nel delicato settore delle cardiopatie congenite complesse, patologie che richiedono assistenza specialistica, ricerca, aggiornamento continuo e importanti risorse economiche.

L'obiettivo del Circolo è destinare i contributi raccolti attraverso le iscrizioni alla manifestazione a ospedali, fondazioni e associazioni impegnati nell'assistenza ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.

Quest'anno il contributo è stato devoluto all'associazione “Un Cuore tra le Mani” di Castellammare di Stabia, realtà che affianca le famiglie alle prese con queste difficili esperienze, offrendo sostegno attraverso contatti, condivisione di esperienze e raccolte fondi.

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La cerimonia nella Basilica della Madonna della Neve

Alla premiazione ha partecipato don Paolino Franzese, rettore della Basilica, che ha espresso soddisfazione per un'iniziativa capace di unire la devozione alla Madonna della Neve con un concreto gesto di solidarietà.

Il sacerdote ha auspicato un coinvolgimento sempre maggiore della Basilica in manifestazioni di questo genere, sottolineando l'importanza di una collaborazione tra le diverse componenti della comunità cittadina.

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Un impegno condiviso tra istituzioni, realtà religiose, associazioni e rappresentanti della società civile può infatti contribuire a promuovere iniziative positive per il territorio.

Nel corso della serata è intervenuto anche il presidente dell'associazione “Un Cuore tra le Mani”, che ha ringraziato il Circolo Nautico Arcobaleno per il sostegno ricevuto.

Il rappresentante dell'associazione ha evidenziato come iniziative di questo tipo non offrano soltanto un aiuto concreto alle attività dell'organizzazione, ma rappresentino anche un incoraggiamento a proseguire nell'impegno quotidiano a favore delle famiglie.

L'appello del Circolo Nautico Arcobaleno: creare un circuito di solidarietà

A concludere gli interventi è stato il presidente del Circolo Nautico Arcobaleno Iovino, che ha rivolto un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione.

Il presidente ha inoltre espresso l'auspicio che le regate di beneficenza possano entrare stabilmente nei calendari delle associazioni veliche, coinvolgendo sempre più circoli e sostenendo differenti iniziative sociali.

L'ambizione è quella di dare vita a un vero e proprio circuito di solidarietà attraverso lo sport, capace di trasformare la passione per la vela in un'occasione di aiuto per chi affronta situazioni di particolare difficoltà.

La serata si è conclusa con un piccolo rinfresco e un brindisi augurale, anche in vista delle prossime festività natalizie.

Un momento di condivisione che ha suggellato una manifestazione nella quale la tradizione marinara di Torre Annunziata si è unita alla solidarietà e all'attenzione verso i più fragili.