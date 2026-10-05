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Torre Annunziata, blitz anticamorra contro il clan Gionta: 10 arresti, un ricercato

Torre Annunziata, blitz anticamorra contro il clan Gionta: 10 arresti, un ricercato

Operazione della Polizia di Stato coordinata dalla Dda di Napoli. Undici le misure cautelari: otto persone arrestate nella notte e due provvedimenti notificati in carcere. Un destinatario risulta irreperibile.

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Blitz anticamorra nella notte a Torre Annunziata, dove la Polizia di Stato ha dato esecuzione a una serie di misure cautelari nei confronti di presunti esponenti del clan Gionta.

L'operazione è coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli ed è il risultato delle indagini condotte dal Commissariato di Polizia di Torre Annunziata e dalla Squadra Mobile di Napoli.

Undici misure cautelari

Dalle prime informazioni disponibili, sono undici i destinatari dei provvedimenti cautelari. Il bilancio dell'operazione è di otto persone arrestate nella notte, mentre altre due misure sono state notificate ad altrettanti soggetti che si trovavano già detenuti in carcere.

Un undicesimo destinatario risulta invece al momento irreperibile ed è ricercato

Il blitz si è concentrato in particolare nel Rione Carceri, storica area di radicamento del clan Gionta. 

Le indagini della Dda

Al momento non sono stati ancora resi noti tutti i dettagli dell'inchiesta, né le contestazioni formulate nei confronti dei singoli indagati. Ulteriori elementi dovrebbero emergere nelle prossime ore con la diffusione degli atti dell'operazione.

Quello di oggi è un nuovo intervento investigativo nei confronti del clan Gionta. Nel luglio scorso proprio nel Rione Carceri un'altra operazione aveva portato alla scoperta di bunker, armi, munizioni e droga

Nel 2025, inoltre, un'altra importante indagine della Dda aveva portato a 17 arresti per ipotesi di reato legate, tra l'altro, a estorsioni, droga e armi.

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