Sant'Antonio Abate, crolla un balcone: quattro feriti gravi, due in codice rosso

A cura della Redazione

Paura nel pomeriggio di oggi, domenica 11 ottobre, a Sant’Antonio Abate, dove il cedimento di un balconcino ha provocato il ferimento di quattro persone.

L'incidente si è verificato in via del Canneto, al civico 76, in un'abitazione disabitata e attualmente interessata da lavori di ristrutturazione. Il balconcino si trovava al piano ammezzato dell'edificio.

Due feriti trasportati all'Ospedale del Mare e al Cardarelli

Al momento del cedimento, sul balcone si trovavano quattro persone, la cui identità è ancora in fase di accertamento. Tutte hanno riportato gravi lesioni. Due di loro sono state trasportate in codice rosso all'Ospedale del Mare e al Cardarelli di Napoli.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Sant’Antonio Abate, impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente e chiarire le cause del cedimento.

Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle condizioni dei feriti.