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La vertenza Engineering di Torre Annunziata approda sui tavoli della politica regionale e nazionale. Dopo la denuncia delle organizzazioni sindacali, di cui TorreSette ha dato notizia lo scorso 25 novembre, sulla chiusura della storica sede di via Terragneta, prevista per il prossimo 1° dicembre, intervengono il senatore torrese Orfeo Mazzella (a destra nella foto) e il deputato Francesco Mari.

Due distinte iniziative istituzionali, entrambe finalizzate a scongiurare la chiusura del presidio tecnologico oplontino e a tutelare i circa cento lavoratori destinati al trasferimento presso gli uffici del Centro Direzionale di Napoli.

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Mazzella chiede l'intervento della Regione Campania

Il senatore Orfeo Mazzella ha inviato una richiesta urgente all'assessora regionale al Lavoro e alla Formazione, Angelica Saggese, all'assessore alle Attività produttive e allo Sviluppo economico, Fulvio Bonavitacola, e, per conoscenza, al presidente della Giunta regionale, Roberto Fico.

Il parlamentare torrese sollecita la convocazione, prima del 1° dicembre, di un tavolo regionale di confronto con la direzione aziendale, la RSU e la Fiom-Cgil, chiedendo la sospensione del trasferimento fino alla conclusione del confronto.

Mazzella chiede inoltre di verificare gli incentivi pubblici ricevuti dall'azienda negli anni e gli eventuali impegni occupazionali collegati, ricordando come l'insediamento di Engineering a Torre Annunziata sia avvenuto anche grazie ai fondi strutturali europei destinati alle aree Obiettivo 1.

Tra le soluzioni prospettate figurano il mantenimento di un presidio nell'area vesuviana, anche attraverso gli strumenti regionali di sviluppo economico e della ZES, il ricorso strutturale al lavoro agile e l'introduzione di misure a sostegno della mobilità dei dipendenti.

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Mari presenta un'interrogazione parlamentare

Sul caso è intervenuto anche l'onorevole Francesco Mari, che nella giornata di venerdì 27 novembre ha presentato un'interrogazione a risposta scritta ai ministri delle Imprese e del Made in Italy e del Lavoro e delle Politiche sociali.

Il deputato chiede al Governo di intervenire sulle ricadute economiche, occupazionali e sociali della decisione aziendale, sollecitando la convocazione urgente di un tavolo ministeriale con Engineering, sindacati, Regione Campania ed enti locali.

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Mari richiama anche l'articolo 2103 del Codice civile, secondo cui il trasferimento di un lavoratore da un'unità produttiva a un'altra deve essere motivato da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Particolare attenzione viene riservata alla verifica degli eventuali vincoli connessi ai finanziamenti pubblici ricevuti dall'azienda e alla possibilità di mantenere a Torre Annunziata un presidio operativo, anche ridimensionato.

Il parlamentare chiede, inoltre, adeguate misure di accompagnamento per i dipendenti, tra cui il lavoro agile, convenzioni per parcheggi e trasporto pubblico, il rimborso dei maggiori costi di spostamento e la tutela delle esigenze familiari.

Una corsa contro il tempo per salvare la sede oplontina

Le due iniziative istituzionali arrivano a pochi giorni dalla chiusura annunciata dall'azienda. I lavoratori, in stato di agitazione dal 12 novembre, hanno proclamato dal 18 novembre lo sciopero delle prestazioni straordinarie.

Al centro della vertenza non ci sono soltanto i disagi legati al trasferimento dei dipendenti, ma anche e soprattutto il futuro del tessuto produttivo di Torre Annunziata, che rischia di perdere, dopo oltre 25 anni, un importante presidio occupazionale e tecnologico.

Ora si attendono le risposte della Regione e del Governo, anche se le speranze di un ripensamento da parte della società sembrano ormai ridotte al lumicino. La logica del fare cassa attraverso la vendita dell'immobile sembra prevalere sulle esigenze di cento dipendenti e sulle conseguenze che la chiusura della sede avrà su un territorio già duramente provato dal progressivo depauperamento del suo tessuto produttivo.

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