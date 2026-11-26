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È aperta la prevendita dei biglietti per il settore ospiti dello stadio San Nicola, dove domenica 29 novembre, alle ore 17:30, il Savoia affronterà il Bari. La società oplontina ha reso note le modalità di acquisto dei tagliandi e le disposizioni della Questura per la trasferta in Puglia.

Biglietti: prezzi e modalità di acquisto

Sono 1.290 i posti disponibili nel settore riservato ai sostenitori del Savoia. Il costo del biglietto è di 12 euro, comprensivi di un euro di prevendita. I tagliandi potranno essere acquistati online sul circuito TicketOne e nei punti vendita autorizzati fino alle ore 19 di sabato 28 novembre.

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Fidelity Card e restrizioni

Per accedere al settore ospiti, la Fidelity Card è obbligatoria per i residenti nella provincia di Napoli. Per i settori locali, invece, la vendita è vietata ai residenti nella stessa provincia, fatta eccezione per i titolari della SSC Bari Fan Card.

Documenti e accesso allo stadio

Per acquistare il biglietto sarà necessario presentare la carta d’identità o il passaporto da cui risulti la residenza dell’intestatario, secondo le disposizioni dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive (ONMS).

Il biglietto è obbligatorio anche per i bambini di età inferiore a un anno. I minorenni sprovvisti di carta d’identità o passaporto dovranno esibire la tessera sanitaria al momento dell’acquisto e portarla con sé, insieme al tagliando, per accedere allo stadio. Non sono consentiti il cambio di utilizzatore e il rimborso del biglietto.

Punto di raccolta e parcheggio

I tifosi oplontini dovranno raggiungere entro le ore 16 di domenica 29 novembre l’area di servizio Dolmen di Bisceglie Ovest, individuata come punto di raccolta. Il percorso verso lo stadio sarà confermato in sede di GOS (Gruppo operativo sicurezza).

L’accesso al settore ospiti è previsto dall’ingresso 19, mentre l’apertura dei cancelli è fissata alle ore 16, salvo diverse indicazioni del GOS. La società invita i sostenitori a muoversi con largo anticipo. Il parcheggio riservato alla tifoseria ospite, gestito da AMTAB, è a pagamento.