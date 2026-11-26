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Torre Annunziata, Marco Guida arbitrerà Sassuolo-Napoli
Il direttore di gara torrese guiderà la squadra arbitrale impegnata domenica al Mapei Stadium per la tredicesima giornata di Serie A
Sarà il torrese Marco Guida a dirigere Sassuolo-Napoli, sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, in programma domenica 29 novembre, alle ore 15, al Mapei Stadium di Reggio Emilia.
A coadiuvare Guida sul terreno di gioco saranno gli assistenti Alassio e Bercigli, mentre a Calzavara è stato affidato il ruolo di quarto ufficiale.
Per quanto riguarda la tecnologia a supporto della direzione di gara, Aureliano sarà al VAR, affiancato da Santoro nel ruolo di AVAR.
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