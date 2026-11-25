Gli Exallievi di Don Bosco promuovono un pomeriggio di riflessione sull'accoglienza, il rispetto della persona e la solidarietà.

Pubblicità

Un momento di incontro, riflessione e testimonianza per riscoprire il valore dell'accoglienza, dell'inclusione e del rispetto della persona, superando pregiudizi e stereotipi.

È questo l'obiettivo del convegno annuale dell'Unione Exallievi/e “Don Pasqualino Dati” di Torre Annunziata, dal titolo “Oltre le etichette: lo sguardo dell'Amore”, in programma sabato 28 novembre 2026, alle ore 17:30, presso la Casa Salesiana della città oplontina.

Pubblicità

Pubblicità

Gli interventi e le testimonianze

Al convegno interverranno Giuseppe Pappalardo, presidente dell'Unione Exallievi/e di Torre Annunziata; don Francesco Redavid, direttore della Casa Salesiana e delegato dell'Unione cittadina; Chiara Esposito, psicologa, psicoterapeuta e criminologa; Maria Anna Solofra, terapista della neuropsicomotricità in età evolutiva.

A moderare l'incontro sarà Luciano Donadio, presidente ispettoriale degli Exallievi/e di Campania e Basilicata.

Particolare spazio sarà riservato alle testimonianze della professoressa Maddalena Sartore, presidente dell'associazione “Vivere l'Autismo”, e della dottoressa Rossella Nocerino, referente del progetto Bridge2Autonomy.

Il Distintivo d'Oro a Luciano Polimeno

Nel corso del pomeriggio è prevista anche la cerimonia di consegna del Distintivo d'Oro a Luciano Polimeno, alla quale prenderanno parte Nicoletta Iuliano, vicepresidente nazionale degli Exallievi/e, e don Gino Cella, delegato nazionale degli Exallievi/e.

G

Le notizie di Torre Annunziata in cima alle tue ricerche Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

Una mostra d'arte a sostegno delle persone con autismo

Ad arricchire il programma sarà una mostra di quadri d'autore, curata da Maria Anna Solofra. Il ricavato della vendita delle opere sarà devoluto all'associazione “Vivere l'Autismo”.

«Insieme, per guardare oltre le etichette e mettere al centro la persona», è il messaggio con cui gli organizzatori invitano la cittadinanza a partecipare all'iniziativa.

Il convegno si concluderà con un buffet di ringraziamento.