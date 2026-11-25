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Scuole chiuse a Torre Annunziata a causa del peggioramento delle condizioni meteorologiche.

In seguito al passaggio dell’allerta meteo da gialla ad arancione, è stata disposta la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, dalle ore 14 di mercoledì 25 novembre fino alle ore 14 di giovedì 26 novembre 2026.

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Il provvedimento riguarda anche la Villa Comunale di Litoranea Marconi, la Villa del Parnaso di corso Umberto I e il Cimitero Comunale.

Allerta arancione in Campania

La Protezione Civile della Regione Campania ha innalzato il livello di allerta su gran parte del territorio regionale, ad eccezione di Alta Irpinia, Sannio e Tanagro, dove permane il codice giallo. Attese piogge e temporali anche di forte intensità, raffiche di vento e mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

I rischi legati al maltempo

Particolare attenzione al rischio idrogeologico, con possibili frane, caduta di massi, colate di fango e allagamenti. La Protezione Civile regionale ha raccomandato alle amministrazioni comunali di adottare le misure previste dai rispettivi piani di emergenza e di monitorare il verde pubblico e le strutture esposte al vento e al moto ondoso.