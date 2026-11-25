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Torre Annunziata, allerta meteo arancione: scuole chiuse giovedì 26 novembre
Stop anche all'accesso a Villa Comunale, Villa del Parnaso e cimitero comunale
Scuole chiuse a Torre Annunziata a causa del peggioramento delle condizioni meteorologiche.
In seguito al passaggio dell’allerta meteo da gialla ad arancione, è stata disposta la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, dalle ore 14 di mercoledì 25 novembre fino alle ore 14 di giovedì 26 novembre 2026.
Il provvedimento riguarda anche la Villa Comunale di Litoranea Marconi, la Villa del Parnaso di corso Umberto I e il Cimitero Comunale.
Allerta arancione in Campania
La Protezione Civile della Regione Campania ha innalzato il livello di allerta su gran parte del territorio regionale, ad eccezione di Alta Irpinia, Sannio e Tanagro, dove permane il codice giallo. Attese piogge e temporali anche di forte intensità, raffiche di vento e mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.
I rischi legati al maltempo
Particolare attenzione al rischio idrogeologico, con possibili frane, caduta di massi, colate di fango e allagamenti. La Protezione Civile regionale ha raccomandato alle amministrazioni comunali di adottare le misure previste dai rispettivi piani di emergenza e di monitorare il verde pubblico e le strutture esposte al vento e al moto ondoso.
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