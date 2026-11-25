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Dal prossimo 1° dicembre il Gruppo Engineering chiuderà la storica sede di Torre Annunziata, in via Terragneta, trasferendo circa cento lavoratori negli uffici aziendali del Centro Direzionale di Napoli. Una decisione che ha suscitato la forte opposizione dei dipendenti e delle organizzazioni sindacali, preoccupati per le ripercussioni del provvedimento sulla vita quotidiana dei lavoratori e sul tessuto economico cittadino.

Il malcontento è emerso nel corso dell'assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori, tenutasi lo scorso 12 novembre e caratterizzata da un'ampia partecipazione. Al centro delle contestazioni, le modalità del trasferimento e l'assenza di misure volte a limitare i disagi per il personale.

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Torre Annunziata perde un'altra realtà imprenditoriale

La chiusura rappresenta un duro colpo anche per il territorio. Quella di Torre Annunziata è, infatti, una delle sedi storiche del Gruppo Engineering, acquisita alla fine degli anni Novanta anche grazie ai fondi strutturali europei destinati alle aree Obiettivo 1, finalizzati a favorire lo sviluppo economico e industriale delle regioni più svantaggiate.

Proprio quei finanziamenti avevano contribuito a creare un significativo legame tra l'azienda, i lavoratori e il tessuto produttivo locale.

«Togliere una realtà imprenditoriale da un territorio sul quale ci si era impegnati, utilizzando anche fondi pubblici, significa sottrarre un riferimento storico ed economico importante», sottolineano i rappresentanti sindacali.

Trasferimento a Napoli, aumentano tempi e costi degli spostamenti

A preoccupare i dipendenti sono soprattutto le conseguenze del trasferimento. Secondo i sindacati, per una parte consistente del personale, raggiungere la nuova sede potrebbe comportare tempi di percorrenza fino a tre volte superiori rispetto a quelli attuali, con un inevitabile aumento dei costi sia per chi utilizza l'automobile sia per chi si sposta con i mezzi pubblici.

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Una situazione che rischia di compromettere la conciliazione tra vita privata e lavoro, soprattutto per quanti devono far fronte quotidianamente agli impegni familiari.

Centro Direzionale, il nodo delle postazioni di lavoro

A rendere ancora più complesso il quadro è la disponibilità di spazi nella sede napoletana. Secondo la RSU, gli uffici del Centro Direzionale dispongono già oggi di un numero di postazioni pari a circa un quarto dei dipendenti assegnati alla struttura.

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L'arrivo di altri cento lavoratori rischierebbe, dunque, di aggravare il problema, rendendo difficile anche la presenza contemporanea dei gruppi di lavoro.

I rappresentanti sindacali contestano, inoltre, l'assenza di misure di accompagnamento al trasferimento: non sarebbero state previste ulteriori garanzie sul lavoro agile, né convenzioni per i parcheggi o per il trasporto pubblico.

Proclamato lo stato di agitazione

Di fronte a una decisione ritenuta penalizzante sia per i dipendenti sia per il territorio, la RSU di Torre Annunziata e la segreteria provinciale della Fiom-Cgil di Napoli hanno chiesto un incontro urgente con la direzione aziendale.

L'assemblea dei lavoratori ha intanto deliberato lo stato di agitazione e proclamato, a partire dal 18 novembre, lo sciopero delle prestazioni straordinarie per tutti i dipendenti del Gruppo Engineering in forza presso la sede oplontina.

La vertenza resta dunque aperta. A pochi giorni dalla chiusura annunciata, i sindacati chiedono all'azienda di aprire un confronto sulle conseguenze del trasferimento.

Per Torre Annunziata, invece, si prospetta la perdita di un importante insediamento produttivo che, per oltre un quarto di secolo, ha rappresentato un presidio occupazionale e tecnologico del territorio.

È auspicabile, a questo punto, che anche la politica faccia la sua parte, chiamando in causa i parlamentari e i consiglieri regionali espressione del territorio, affinché si facciano carico della vertenza. Non si può continuare ad assistere passivamente al progressivo depauperamento del tessuto produttivo di una città già duramente provata da una grave crisi occupazionale.

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