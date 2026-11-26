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È entrato in servizio, nella giornata di ieri, mercoledì 25 novembre, il comandante della Polizia Municipale di Torre Annunziata, Giovanni Forgione. Sostituisce Gianluigi Palazzo, che ha assunto nell'ottobre 2025 il ruolo di comandante ad interim della Polizia Locale.

Per l’ufficiale si tratta di un ritorno alla guida del Corpo, dopo aver già ricoperto lo stesso incarico durante la precedente gestione commissariale e, successivamente, nel periodo dell'amministrazione guidata dal sindaco Corrado Cuccurullo, fino all’ottobre 2025.

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La scelta della Commissione straordinaria

Forgione è stato individuato, all'esito della valutazione comparativa delle 62 candidature, come il professionista «maggiormente rispondente al profilo professionale richiesto e alle esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione».

Forgione, infatti, vanta un curriculum di tutto rispetto. Proveniente dall’Arma dei Carabinieri, ha svolto funzioni di comandante della Polizia Municipale con le Commissioni straordinarie dei comuni di Sant’Antimo, Scafati, Caivano, Arzano, Casal di Principe e San Cipriano di Aversa, tutti sciolti per infiltrazioni camorristiche.

Ed è stata proprio questa esperienza, probabilmente, a far pendere la bilancia a suo favore nella scelta operata dalla Commissione straordinaria del Comune oplontino.

Le relazioni depositate presso gli uffici giudiziari

Non vanno dimenticate, inoltre, le varie relazioni depositate presso gli uffici giudiziari da Forgione sull’attività del Comune oplontino. Tali documenti, insieme a quelli presentati dall’ex segretaria generale Napolitano, avrebbero contribuito all'avvio delle indagini che hanno preceduto lo scioglimento del Consiglio comunale.

La durata dell'incarico

Forgione resterà alla guida della Polizia Locale e della Protezione Civile fino alla scadenza del mandato della Commissione straordinaria, oppure fino all'eventuale assunzione a tempo indeterminato di un nuovo comandante.