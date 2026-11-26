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Torre Annunziata, addio a Salvatore Sorpino: fu assessore e consigliere del PSI
Il ricordo di un uomo delle istituzioni, dalla raffinata cultura politica e dalla profonda umanità, rimasto fedele agli ideali socialisti.
È venuto a mancare oggi, all'età di 72 anni, Salvatore Sorpino, storico dirigente del Partito Socialista Italiano di Torre Annunziata.
Dipendente della Regione Campania, è stato docente nell'ambito delle attività formative dell'Assessorato regionale alla Formazione e al Lavoro, nonché componente del Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale negli anni Novanta.
L'impegno politico e istituzionale
Ma è stato, prima di tutto, un esponente politico di primo piano del PSI, tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta. Ha ricoperto anche incarichi istituzionali, nella veste di assessore e consigliere comunale a Torre Annunziata dal 1989 al 1993.
Un gentiluomo della politica
Io lo ricordo come un autentico gentleman della politica. Sempre rispettoso delle idee altrui, mai una parola fuori posto, dotato di una cultura politica raffinata e sempre al passo con i tempi.
Negli ultimi anni si era allontanato dalla politica attiva, senza tuttavia smettere di seguire con interesse le vicende locali, manifestando il suo profondo dispiacere per le sorti delle ultime due amministrazioni comunali.
Il ricordo dell'amico fraterno: «Porterò per lutto un garofano rosso»
L'ex dirigente dell'Ufficio Finanziario del Comune di Torre Annunziata Nunzio Ariano, suo amico fraterno, ha voluto ricordarlo con parole di grande affetto:
«Salvatore è stato un uomo che ha aggiunto valore alla mia vita. L'ho seguito in un percorso di amicizia vera e l'ho ammirato per le sue capacità di analisi, come pochi oggi sanno fare. Gli ho voluto bene e gliene vorrò sempre. Con lui se ne va un riferimento mio personale e se ne va un'intelligenza che questo territorio non ha saputo o voluto sfruttare. Rimane nel mio cuore la sua grande umanità, la sua sensibilità, la sua cultura immensa, la sua fede nel Socialismo. Porterò per lutto un garofano rosso».
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