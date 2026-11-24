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Nuovo prestigioso impegno internazionale per Marco Guida, arbitro della sezione AIA di Torre Annunziata. La UEFA ha designato il fischietto torrese per dirigere Lille-Bayern Monaco, gara valida per la quinta giornata della fase campionato della Champions League 2026/2027.

L'incontro si disputerà mercoledì 25 novembre, alle ore 21, allo stadio Pierre-Mauroy di Villeneuve-d'Ascq, in Francia.

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Una sfida di rilievo internazionale che vedrà la formazione francese affrontare una delle società più prestigiose del panorama calcistico europeo.

Una squadra arbitrale tutta italiana

Guida sarà coadiuvato dagli assistenti Giorgio Peretti della sezione di Verona e Giuseppe Perrotti della sezione di Campobasso.

Quarto ufficiale sarà il napoletano Fabio Maresca, mentre al VAR opererà Daniele Chiffi, assistito da Marco Di Bello.

Terza designazione stagionale in Champions League

Per Marco Guida si tratta della terza designazione nella fase campionato della massima competizione europea per club in questa stagione.

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L'arbitro torrese ha già diretto Galatasaray-Barcellona, disputata il 13 ottobre e terminata 1-4, e Lipsia-Manchester City, giocata lo scorso 4 novembre e conclusasi con il successo per 3-2 della formazione inglese.

Un nuovo importante riconoscimento per il direttore di gara oplontino, ormai da anni protagonista sui più prestigiosi palcoscenici del calcio internazionale.

A rappresentare l'Italia in questa giornata di Champions League, oltre a Marco Guida, ci sarà anche Maurizio Mariani, designato per Arsenal-Borussia Dortmund.