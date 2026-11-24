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Una saracinesca che si rialza, una ferita che resta aperta, una città chiamata a non dimenticare. A trent'anni dall'omicidio di Raffaele Pastore, per tutti Lello, è stato simbolicamente riaperto il negozio di via Carminiello, a Torre Annunziata, dove l'imprenditore fu assassinato dalla camorra per essersi rifiutato di pagare il pizzo.

La cerimonia, svoltasi nel pomeriggio di lunedì 23 novembre, rientra nell'ambito della giornata “Torre libera dalla camorra”, promossa dal presidio cittadino di Libera, presieduto da Massimo Napolitano.

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Un gesto dal forte valore simbolico, attraverso il quale restituire alla memoria collettiva un luogo segnato dalla violenza criminale, trasformandolo in uno spazio di testimonianza, partecipazione e impegno civile.

La famiglia Pastore e le istituzioni

Alla cerimonia hanno partecipato Beatrice Federico, moglie di Raffaele Pastore, e i figli Salvatore e Giuseppe Federico (nella foto sotto), insieme al commissario straordinario del Comune di Torre Annunziata, Gianfranco Tomao.

L'alzata della saracinesca ha rappresentato uno dei momenti più significativi della giornata dedicata al ricordo dell'imprenditore che, con il suo rifiuto di sottostare alle imposizioni della criminalità organizzata, ha pagato con la vita la propria scelta di libertà.

Beatrice Federico: «La morte non ha avuto il sopravvento»

Particolarmente toccanti le parole di Beatrice Federico, che ha voluto porre l'accento non tanto sulla tragica fine del marito, quanto sul valore delle scelte compiute durante la sua vita.

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«La morte non ha avuto il sopravvento. Lello è morto in questo negozio, ma noi ne ricordiamo la vita».

La moglie dell'imprenditore ha ricordato il coraggio di Raffaele, la sua decisione di denunciare e di opporsi alle richieste estorsive. È soprattutto questo il messaggio che, a suo avviso, deve essere trasmesso alle nuove generazioni: la capacità di dire no al racket, traducendo le parole in azioni concrete.

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La riapertura della saracinesca assume, dunque, un significato che va oltre la commemorazione: riaffermare il valore della vita proprio nel luogo in cui la camorra ha cercato di negarlo.

«Questo è il luogo della vita e della memoria. Non smettiamo mai di ricordarlo», ha concluso Beatrice.

Tomao: «La guerra quotidiana contro la camorra può essere vinta»

Un messaggio di speranza è arrivato anche dal commissario straordinario Gianfranco Tomao, che ha sottolineato il valore di una memoria rimasta viva nonostante il trascorrere degli anni.

Il fatto che, a distanza di tre decenni, la comunità continui a ritrovarsi unita per rendere omaggio al sacrificio di Raffaele Pastore rappresenta, secondo il commissario, un motivo di riflessione e uno stimolo a proseguire nell'impegno contro la criminalità organizzata.

Una partecipazione che alimenta la speranza e rafforza la convinzione che «questa guerra quotidiana contro la camorra può essere vinta».

L'arte e i giovani per custodire la memoria

Protagonisti dell'iniziativa anche gli studenti del liceo artistico “Giorgio de Chirico” di Torre Annunziata, che hanno realizzato alcuni dipinti, e i rappresentanti del progetto Ri-Bello, con il contributo artistico de L'Albero della Vita.

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Particolarmente significativa la raffigurazione del volto di Lello Pastore, realizzata in bianco e nero dal fumettista Domenico Arnone e successivamente colorata dai ragazzi del liceo.

Attraverso il linguaggio dell'arte, le nuove generazioni hanno contribuito a mantenere viva la memoria di una vicenda che appartiene alla storia della città, raccogliendo idealmente il testimone di chi ha scelto di opporsi alla camorra.

Le cronache di trent'anni fa rivivono nelle parole dei giornalisti

Un altro momento di intensa partecipazione è stato quello della lettura, all'interno del negozio, degli articoli di giornale pubblicati all'epoca dell'omicidio.

I giornalisti si sono alternati nel ripercorrere i fatti di trent'anni fa, restituendo attraverso le cronache dell'epoca il racconto di una delle pagine più dolorose della storia recente di Torre Annunziata.

Parole affidate allora alla carta stampata e tornate a risuonare proprio nel luogo in cui si consumò il delitto, offrendo soprattutto ai più giovani l'opportunità di conoscere quanto accaduto.

Una saracinesca aperta contro il silenzio

La riapertura simbolica del negozio di Raffaele Pastore non è stata soltanto una cerimonia commemorativa, ma un richiamo alla responsabilità collettiva nella lotta alla criminalità organizzata.

Quella saracinesca che torna ad alzarsi, a trent'anni dall'omicidio, rappresenta la volontà di una comunità di non arrendersi all'oblio e all'indifferenza.

La camorra ha spezzato la vita di Lello Pastore, ma non ha cancellato la forza del suo no. Un esempio di coraggio e dignità che Torre Annunziata ha il dovere di custodire e trasmettere alle future generazioni.