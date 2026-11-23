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La Champions League torna protagonista martedì 24 e mercoledì 25 novembre con la quinta giornata della phase league. Diciotto partite in due serate con le italiane impegnate in sfide dal grande richiamo internazionale.

I riflettori saranno puntati soprattutto su Manchester City-Napoli e Paris Saint-Germain-Roma, due trasferte particolarmente ostiche per le due formazioni italiane; in campo anche Inter e Como, rispettivamente contro Stoccarda e AEK Atene.

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Napoli, notte di Champions all’Etihad

Martedì 24 novembre alle ore 21, il Napoli sarà impegnato sul campo del Manchester City in una delle sfide più attese di questo turno.

Gli azzurri arrivano alla sfida dopo la pesante sconfitta contro il Porto per 4-1 nella scorsa giornata, ma che in campionato hanno ritrovato il sorriso con la vittoria per 1-0 contro il Torino. Gli uomini di Massimiliano Allegri attualmente occupano il 27esimo posto della maxi classifica, con tre punti in quattro partite giocate. Sei gol fatti (1,5 di media a partita) e undici reti incassate (2,75 a partita).

Il Manchester City è settimo in classifica a pari punti con le inglesi Liverpool e Aston Villa, con il Barcellona e con il Como di Cesc Fàbregas. Nelle quattro partite giocate, l’undici di Enzo Maresca ha totalizzato dodici gol (3 partita), mentre ne ha incassati sette (1,75 a partita).

Affrontare il City all’Etihad significa confrontarsi con una delle realtà più competitive del calcio internazionale, per il Napoli sarà dunque fondamentale mantenere equilibrio, limitare gli spazi e sfruttare le occasioni in ripartenza.

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Como-AEK Atene, i lariani vogliono continuare a sorprendere

In contemporanea, il Como riceverà al Sinigaglia l’AEK Atene.

La formazione lombarda arriva all’incontro dall’incredibile goleada per 9-1 sul Lens e vuole confermare l’ottimo rendimento in questa competizione per rimanere nelle prime otto, ed accedere direttamente agli ottavi.

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Il Como proverà a sfruttare il fattore campo e la straordinaria prolificità del proprio reparto offensivo in una sfida che, almeno sulla carta, appare alla portata dei lariani. I numeri rafforzano il pronostico favorevole: diciannove gol segnati in quattro partite, con una media di 4,75 reti a incontro. Inoltre al Sinigaglia, il Como ha già superato sia il Lipsia che il Manchester United.

Dall’altra parte, l’AEK Atene, 29esima in classifica, ha incassato undici reti e ne ha realizzate solo cinque.

Roma, trasferta ad altissima difficoltà contro il PSG

Mercoledì 25 novembre alle ore 21, la Roma sarà ospite dei campioni d’Europa del Paris Saint-Germain.

I giallorossi, 20esimi in classifica e nella zona spareggi ad eliminazione diretta, sono reduci dalla sconfitta in rimonta per 3-2 contro il Manchester United e dovranno affrontare la prima della classe in una delle sfide più complicate del proprio cammino europeo.

Ad attendere gli uomini di Gianpiero Gasperini ci sarà un Paris Saint-Germain dai numeri impressionanti: quattro vittorie in altrettante partite di Champions, venti gol realizzati, appena cinque subiti e una media di cinque reti a incontro.

Inter-Stoccarda, a San Siro punti importanti per la classifica

Sempre mercoledì alle 21, l’Inter ospiterà lo Stoccarda.

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I nerazzurri arrivano dalla convincente vittoria per 3-0 sul Feyenoord e cercano continuità davanti al proprio pubblico. La formazione tedesca rappresenta un ostacolo da non sottovalutare, anche perché le due squadre sono separate da appena un punto in classifica.

Una vittoria che per gli uomini di Cristian Chivu significherebbe avvicinarsi sempre di più alle zone alte della classifica ed evitare dunque gli spareggi.

Le altre sfide della quinta giornata: riflettori puntati sulle grandi d'Europa

Tra gli incontri più attesi di martedì 24 novembre spicca Arsenal-Borussia Dortmund, una sfida che promette spettacolo tra due formazioni dalla spiccata vocazione offensiva. Particolare attenzione anche a Real Madrid-PSV Eindhoven, con gli spagnoli favoriti sulla carta ma chiamati a non sottovalutare un'avversaria capace di esprimere un calcio dinamico e aggressivo.

Interessante anche il confronto tra Feyenoord e Porto, due squadre che fanno dell'organizzazione tattica e dell'intensità le proprie armi principali. Il Lipsia, invece, ospiterà il Lens in una partita che potrebbe rivelarsi particolarmente equilibrata, mentre il Galatasaray cercherà di sfruttare il calore del pubblico di Istanbul contro l'Aston Villa. Completano il programma del martedì Bodø/Glimt-LASK e Slovan Bratislava-Betis Siviglia, incontri nei quali il fattore campo potrebbe giocare un ruolo importante.

La serata di mercoledì 25 novembre offrirà altre sfide di grande richiamo. Il Barcellona sarà impegnato sul campo del Sabah, con l'obiettivo di far valere la propria superiorità tecnica, mentre il Liverpool affronterà in trasferta il Club Brugge, avversario da non sottovalutare soprattutto davanti al proprio pubblico.

Grande interesse anche per Lille-Bayern Monaco, con i bavaresi chiamati a confermare la propria forza offensiva in una trasferta potenzialmente insidiosa. Lo Sporting Lisbona ospiterà invece il Manchester United in un confronto dal pronostico aperto, nel quale la capacità di sfruttare gli episodi potrebbe risultare decisiva.

L'Atletico Madrid partirà con i favori del pronostico contro il Viking, mentre Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe promette una sfida combattuta tra due formazioni abituate alle competizioni internazionali. A completare il quadro sarà Slavia Praga-Villarreal, incontro nel quale gli spagnoli cercheranno di far prevalere la propria esperienza europea.

Dove vedere tutte le partite

Manchester City-Napoli, Como-AEK Atene e Inter-Stoccarda saranno visibili su Sky Sport e NOW, mentre PSG-Roma sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video.

Tutte le altre partite del martedì e mercoledì saranno visibili su Sky Sport e NOW e Lille-Bayern Monaco sarà disponibile anche in chiaro su TV8.