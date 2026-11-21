Pubblicità

Il Napoli torna alla vittoria e supera il Torino per 1-0 allo stadio Diego Armando Maradona, nell'anticipo serale della dodicesima giornata di Serie A 2026-2027. A decidere la sfida è ancora una volta Scott McTominay, autore al 73' della rete che permette agli azzurri di conquistare tre punti preziosi nella rincorsa alle posizioni europee.

Un successo meritato per la formazione allenata da Massimiliano Allegri, che crea numerose occasioni da gol ma deve attendere la ripresa per superare la resistenza del portiere granata Lucas Perri, tra i migliori in campo.

Pubblicità

Pubblicità

Napoli subito aggressivo, ma il Torino resiste

Gli azzurri partono con determinazione, cercando di imporre il proprio gioco fin dalle prime battute. Politano e McTominay mettono alla prova la difesa granata, ma Perri risponde con attenzione.

La partita registra un primo imprevisto per Allegri al 13', quando Antonio Vergara è costretto a lasciare il campo per un problema fisico. Al suo posto entra Kevin De Bruyne.

Il Napoli continua a costruire occasioni, trovando però sulla propria strada un portiere particolarmente reattivo.

Il Torino non rinuncia a rendersi pericoloso e sfiora il vantaggio con Rolando Mandragora, che colpisce la traversa.

G

Lo sport che segui, prima delle altre notizie Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

Il primo tempo si conclude sullo 0-0, risultato che lascia aperta una gara combattuta.

Perri salva il Torino, poi arriva la svolta

Nella ripresa il Napoli aumenta la pressione offensiva, cercando con maggiore insistenza il gol. McTominay e Hojlund si rendono pericolosi, ma il portiere granata continua a distinguersi con interventi decisivi.

Pubblicità

Allegri prova a cambiare l'inerzia dell'incontro inserendo Noa Lang e Mathías Olivera al 58', al posto di Spinazzola e Rafa Marin. L'ingresso dell'esterno olandese si rivelerà determinante per sbloccare il risultato.

McTominay firma il gol della vittoria al 73'

La rete decisiva arriva al 73'. Noa Lang recupera il pallone e serve Scott McTominay, che trova lo spazio per una conclusione precisa di destro, battendo Perri e facendo esplodere il Maradona. È il gol dell'1-0, una liberazione per gli azzurri dopo le numerose occasioni non concretizzate.

Il Torino prova a reagire, ma il Napoli gestisce il vantaggio senza concedere agli avversari la possibilità di ristabilire la parità.

Dopo il triplice fischio può finalmente esplodere la festa dei tifosi partenopei.

Tre punti importanti per la rincorsa Champions

La vittoria permette al Napoli di salire a 18 punti in classifica, interrompendo una serie di tre partite consecutive senza successi.

La squadra di Allegri torna così a conquistare l'intera posta in palio dopo la vittoria ottenuta il 28 ottobre contro il Monza.

Pubblicità

Il risultato rappresenta una boccata d'ossigeno per gli azzurri, ancora chiamati a recuperare terreno rispetto alle squadre che occupano le prime posizioni.

McTominay si conferma l'uomo decisivo, mentre l'ingresso di Lang offre indicazioni positive per il prosieguo della stagione.

Resta qualche difficoltà in fase realizzativa, considerando le numerose occasioni create, ma il Napoli ritrova solidità e conquista una vittoria importante anche per il morale.

Il tabellino

Napoli-Torino 1-0

Marcatore: 73' McTominay.

Napoli (3-5-2): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin (58' Olivera); Politano (82' Favasuli), Anguissa, Gilmour, McTominay, Spinazzola (58' Lang); Vergara (13' De Bruyne), Hojlund (82' Giovane).

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Torino (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli (72' Comert), Comuzzo, Belghali (40' Aboukhlal), Gineitis (68' Casadei), Mandragora, Bragança (46' Vlasic), Cacciamani; Adams, Simeone (72' Zapata).

Allenatore: Ignazio Abate.

Arbitro: Marco Di Bello.

Ammoniti: Comuzzo, Gilmour, Anguissa.

Stadio: Diego Armando Maradona, Napoli.