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Torre Annunziata, l'istituto scolastico di via Isonzo intitolato a Matilde Sorrentino
Una giornata di memoria e legalità con le istituzioni, gli studenti e il conferimento del Premio Gentildonna Oplontina.
Una giornata dedicata alla memoria, al coraggio e alla legalità. Giovedì 26 novembre 2026, a partire dalle ore 10.30, si terrà a Torre Annunziata, la cerimonia di intitolazione a Matilde Sorrentino del plesso scolastico di via Isonzo.
Un riconoscimento alla memoria di una donna divenuta simbolo della lotta alla criminalità organizzata e della difesa dei diritti dei bambini.
La manifestazione vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, studenti, docenti e cittadini, in una mattinata caratterizzata da momenti di riflessione, musica e testimonianze.
La cerimonia e la partecipazione delle istituzioni
L'iniziativa si aprirà alle ore 10.30 con l'accoglienza musicale del Coro Oplontino, seguita dai saluti della dirigente scolastica Antonella D'Urzo.
Alle 10.50 sono previsti gli interventi del procuratore della Repubblica di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso, e della consigliera regionale della Campania Lucia Fortini.
Il Premio Gentildonna Oplontina
Nel corso della mattinata si terrà anche la seconda edizione del Premio “Gentildonna Oplontina”, che quest'anno sarà conferito alla memoria di Matilde Sorrentino e Bruna Siviglia.Le notizie di Torre Annunziata in cima alle tue ricerche Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
Alle ore 11 sarà assegnato il riconoscimento dedicato a Matilde Sorrentino, che verrà ritirato dall'avvocato Elena Coccia.
Dieci minuti dopo sarà conferito il premio alla memoria di Bruna Siviglia, che verrà ritirato dalla dirigente scolastica Fabiola Toricco, socia dell'associazione Biesse per il sociale.
Le motivazioni dei riconoscimenti saranno illustrate dagli alunni delle classi quinte, protagonisti di un percorso educativo fondato sui valori della memoria e della gentilezza.
Lo svelamento della targa
Il momento centrale della cerimonia è previsto alle ore 11.30, con lo svelamento della targa di intitolazione del plesso a Matilde Sorrentino.
Interverranno il dott. Nicola Anaclerio, dell'Ambito N. 30, e il dott. Giancarlo Tomao, della Commissione straordinaria del Comune di Torre Annunziata. Seguirà l'esecuzione dell'Inno d'Italia da parte del Coro Oplontino.
Alle 11.45 le conclusioni istituzionali saranno affidate al prefetto di Napoli, Michele Di Bari, e alla dirigente scolastica Antonella D'Urzo.
La manifestazione si concluderà alle ore 12 con un momento conviviale a cura dell'Istituto di istruzione superiore Graziani-Cesaro-Vesevus.
Un nastrino rosso contro la violenza sulle donne
In occasione della cerimonia, che si svolgerà all'indomani della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, gli organizzatori invitano tutti i partecipanti a indossare un nastrino rosso, simbolo di vicinanza alle vittime e di impegno contro ogni forma di violenza.
L'intitolazione della scuola a Matilde Sorrentino rappresenta un modo per affidare alle nuove generazioni la memoria del suo coraggio e riaffermare il valore della legalità nella comunità torrese.
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