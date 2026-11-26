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Coppa Italia Serie C, Potenza-Savoia: trasferta vietata ai tifosi biancoscudati
Il prefetto lucano dispone lo stop alla vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Napoli per la sfida dell’8 dicembre
Il Savoia non potrà contare sul sostegno dei tifosi residenti nella provincia di Napoli nella sfida di Coppa Italia di Serie C contro il Potenza. La gara è in programma martedì 8 dicembre 2026, alle ore 15, allo stadio Alfredo Viviani del capoluogo lucano.
Il provvedimento del prefetto
A disporre il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Napoli è stato il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, sulla base delle indicazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (CASMS).
La misura è motivata da esigenze di ordine e sicurezza pubblica, legate alla storica rivalità tra le due tifoserie, già sfociata in passato in episodi di violenza.
I precedenti tra le due tifoserie
Nel provvedimento prefettizio vengono richiamati gli scontri del 16 giugno 2004, quando, in occasione di una partita disputata a Potenza, si verificarono disordini che coinvolsero anche le forze dell’ordine.
Una restrizione analoga era stata adottata lo scorso 8 novembre, in occasione della sfida di campionato disputata a Torre Annunziata, alla quale non avevano potuto assistere i sostenitori lucani.
Biancoscudati senza il sostegno dei tifosi oplontini
A distanza di un mese dal confronto in campionato, dunque, saranno i sostenitori oplontini residenti nella provincia di Napoli a dover rinunciare alla trasferta. La formazione biancoscudata dovrà affrontare l’impegno di Coppa Italia al Viviani senza il loro consueto sostegno dagli spalti.
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