Impegni istituzionali del primo cittadino di Bacoli fanno slittare l’appuntamento promosso dal Comitato Commissari Siamo Noi.

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Slitta di tre giorni l’incontro con il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, promosso dal Comitato “Commissari Siamo Noi” nell’ambito del ciclo di appuntamenti «Come risorge una città?».

Il primo cittadino, atteso a Torre Annunziata venerdì 27 novembre, non potrà partecipare all’iniziativa a causa di sopraggiunti e importanti impegni istituzionali.

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La nuova data dell’incontro

L’appuntamento è stato riprogrammato per lunedì 30 novembre 2026, alle ore 18:00, presso le Terme Vesuviane, in via Guglielmo Marconi 36, a Torre Annunziata.

Restano invariati il tema e le finalità dell’iniziativa, che intende offrire un momento di confronto sulle esperienze amministrative, sulla partecipazione dei cittadini e sulle prospettive di cambiamento e rinascita della città oplontina.

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