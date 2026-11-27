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Torre Annunziata, monta la protesta per la mensa scolastica: il Comune diffida la ditta affidataria
Le foto dei pasti serviti agli alunni sollevano dubbi sulla qualità del cibo. Lunedì 30 novembre previsto un confronto in municipio
Il Comune di Torre Annunziata interviene sul caso della mensa scolastica. Dopo le segnalazioni delle famiglie sulla qualità dei pasti distribuiti agli alunni, la Commissione Straordinaria ha inviato, venerdì 27 novembre, una diffida formale alla società che gestisce il servizio di refezione. Il provvedimento, come precisato in una nota dell’Ente, è stato adottato in seguito alle difformità riscontrate e alle criticità segnalate.
A sollevare il caso sono state alcune immagini dei piatti serviti ai bambini, condivise nelle chat WhatsApp dei genitori e rilanciate sui social anche dal deputato Francesco Emilio Borrelli.
La diffida e l’incontro con la società
Con la diffida, il Comune ha intimato all’azienda di ripristinare immediatamente standard qualitativi adeguati nella preparazione e nella somministrazione dei pasti, nel pieno rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e nutrizionali vigenti.
La società è stata inoltre convocata presso la sede comunale per lunedì 30 novembre, con l’obiettivo di approfondire le criticità emerse e individuare le misure correttive necessarie.
L’amministrazione comunale ha assicurato che continuerà a monitorare attentamente la situazione, riservandosi di adottare ulteriori provvedimenti a tutela dell’interesse pubblico e degli alunni che usufruiscono del servizio.
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