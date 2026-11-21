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Terzigno, blitz antidroga dei Carabinieri: arrestato un 65enne con cocaina e crack
I militari osservano i movimenti sotto casa del 65enne e seguono un'auto fino a una zona rurale. Il conducente segnalato alla Prefettura.
Blitz antidroga dei Carabinieri a Terzigno, dove i militari della locale Stazione hanno arrestato A.C., 65 anni, dopo aver rinvenuto 15 dosi di cocaina e una dose di crack durante un controllo nei pressi di un casolare situato in una zona rurale.
L'operazione è scattata quando i Carabinieri hanno notato un'automobile con un uomo a bordo ferma nei pressi dell'abitazione del 65enne. Insospettiti dalla situazione, hanno deciso di attendere e osservare i movimenti.
Il pedinamento fino al casolare
Poco dopo, il 65enne è uscito di casa ed è salito sull'auto, che si è immediatamente allontanata. I militari hanno seguito il veicolo fino a una zona di campagna, nei pressi di un casolare.
Una volta arrivato, il 65enne è entrato nell'immobile, per poi uscirne poco dopo. A quel punto i Carabinieri sono intervenuti, bloccando entrambi gli uomini e procedendo alla perquisizione.
Sequestrate cocaina, crack e hashish
Il controllo ha consentito 'uomo che si trovava alla guida dell'automobile è stata invece trovata una dose di hashish.
Al termine degli accertamenti, A.C.è stato arrestato, mentre il conducente del veicolo è stato segnalato alla Prefettura.
L'operazione rientra nell'attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti condotta dai Carabinieri sul territorio vesuviano.
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