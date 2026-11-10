Napoli, arrestato il presidente della Soresa Tommaso Casillo: tangenti e appalti, 13 misure cautelari

Tredici misure cautelari nell'inchiesta su sanità, rifiuti e presunti rapporti tra imprenditoria, politica e camorra.

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Un'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli su presunti episodi di corruzione e infiltrazioni camorristiche negli appalti pubblici ha portato, questa mattina, martedì 10 novembre, all'arresto di Tommaso Casillo, presidente del Consiglio di amministrazione di Soresa, la società della Regione Campania che gestisce gli acquisti centralizzati per il settore sanitario.

Casillo è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere con le accuse di corruzione e turbata libertà degli incanti.

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Complessivamente, l'operazione ha portato all'esecuzione di 13 misure cautelari, nove in carcere e quattro agli arresti domiciliari. L'indagine coinvolge imprenditori, amministratori locali e funzionari pubblici, con particolare riferimento ai presunti rapporti tra esponenti del clan Veneruso di Volla e operatori economici attivi nei settori della sanità e dei servizi ambientali.

Le presunte tangenti per gli appalti nella sanità

Al centro dell'inchiesta figura una gara da 23,8 milioni di euro per il noleggio delle barelle negli ospedali campani.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, a Casillo sarebbe stata promessa una tangente da 100mila euro per favorire un'impresa riconducibile alla famiglia Langella nell'aggiudicazione dell'appalto.

In carcere sono finiti anche gli imprenditori Mario e Marco Langella, padre e figlio, indagati per corruzione e concorso esterno in associazione mafiosa. Il giudice per le indagini preliminari ha inoltre disposto il sequestro della Langella Mario Srl, società con sede a Volla.

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Nel mirino anche l'appalto dei rifiuti a Somma Vesuviana

Un altro filone investigativo riguarda l'affidamento quinquennale del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel comune di Somma Vesuviana, per un valore vicino ai 30 milioni di euro.

La gara, aggiudicata nel dicembre 2025 alla società Langella Mario Srl, sarebbe stata condizionata, secondo gli inquirenti, già nella fase di predisposizione del bando.

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Gli investigatori ipotizzano un accordo corruttivo da 150mila euro, con somme che sarebbero state destinate a funzionari pubblici e allo stesso presidente di Soresa. In particolare, per Casillo viene ipotizzata una quota di 20mila euro.

Le circostanze contestate sono attualmente oggetto di accertamento giudiziario.

Indagato anche Giuseppe Russo, direttore generale dell'Asl Napoli 3 Sud

L'inchiesta coinvolge anche Giuseppe Russo, direttore generale dell'Asl Napoli 3 Sud, al quale viene contestata l'ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione.

Tra gli altri indagati figurano Giuliano Di Costanzo, sindaco di Volla, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle Teresa Manzo e alcuni dirigenti e funzionari della Soresa.

Per ulteriori 18 indagati sono stati disposti interrogatori preventivi, programmati tra il 17 e il 19 novembre, prima che il giudice si pronunci sulle misure cautelari richieste dalla Procura.

L'indagine riguarda anche procedure amministrative e affidamenti nei territori di Volla, Casoria, Somma Vesuviana e Cercola.

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Le indagini della Dda di Napoli

L'inchiesta è coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, con i pubblici ministeri Henry John Woodcock e Francesca Paola Colonna Romano e il procuratore aggiunto Sergio Ferrigno.

Le misure cautelari sono state eseguite dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, con la collaborazione del Nucleo investigativo della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera.

Le ipotesi di reato contestate a vario titolo comprendono associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, corruzione, turbativa delle procedure di gara, emissione di fatture per operazioni inesistenti e tentata estorsione aggravata.

L'inchiesta è ancora nella fase preliminare: per tutte le persone coinvolte vale il principio della presunzione di innocenza fino a un'eventuale condanna definitiva.

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