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Nuovi divieti di sosta e fermata a Torre Annunziata per consentire gli interventi di potatura degli alberi lungo corso Umberto I e piazza Morrone.

Come riportato nell'articolo pubblicato l'11 novembre scorso, lungo corso Umberto I (tratto compreso tra via Maresca e via Poerio) 17 alberi, su un totale di 103, non furono potati dall'impresa aggiudicataria dell'appalto. Non conoscevamo, e non conosciamo, i motivi di tale disfunzione. Tuttavia, lunedì 23 novembre, riprenderà la potatura e, come disposto da un’ordinanza del comandante della Polizia Municipale, dalle ore 7 alle ore 17, saranno in vigore specifiche restrizioni alla sosta dei veicoli lungo diversi tratti di corso Umberto I e in piazza Paolo Morrone, nell'area dello Spolettificio.

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Corso Umberto I, ecco i tratti interessati dai divieti

Per consentire lo svolgimento delle operazioni di potatura in condizioni di sicurezza, il provvedimento prevede il divieto di fermata e di sosta nei seguenti tratti di corso Umberto I:

Dall'intersezione con via dei Mille fino al civico 90 ;

fino al ; Dal civico 204 fino all'intersezione con via Zampa ;

fino all'intersezione con ; Dall'intersezione con via Gino Alfani fino al civico 173 ;

fino al ; Dal civico 101 al civico 109 ;

al ; Dal civico 327 al civico 373.

Le restrizioni saranno in vigore dalle ore 7 alle ore 17 di lunedì 23 novembre.

Divieti anche in piazza Paolo Morrone (Spolettificio)

Gli interventi di manutenzione del verde pubblico interesseranno anche piazza Paolo Morrone, nell'area dello Spolettificio.

Anche qui, nella stessa giornata di lunedì 23 novembre, sarà istituito il divieto di sosta e fermata dalle ore 7 alle ore 17, per permettere agli operatori di eseguire i lavori di potatura degli alberi.

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Gli automobilisti sono pertanto invitati a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a evitare di parcheggiare nei tratti interessati durante gli orari indicati.

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