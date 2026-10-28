Savoia, notte di Coppa al Giraud: Sorrento battuto 2-0, i bianchi volano ai quarti

Riccardi sblocca il derby, Polizzi firma il raddoppio con una prodezza. Ora la sfida contro il Potenza

Pubblicità

Il Savoia ritrova il sorriso in Coppa Italia. Allo stadio Alfredo Giraud di Torre Annunziata, i bianchi superano il Sorrento per 2-0 e conquistano l'accesso ai quarti di finale della Coppa Italia Serie C. Una vittoria costruita nel primo tempo grazie alle reti di Riccardi e Polizzi, che permettono alla formazione allenata da Alessandro Formisano di aggiudicarsi il derby campano.

Una prestazione convincente, soprattutto nei primi 45 minuti, nella quale il Savoia mostra determinazione, qualità nelle giocate offensive e concretezza sotto porta. Nella ripresa il Sorrento tenta di reagire, ma i padroni di casa riescono a conservare il doppio vantaggio fino al triplice fischio.

Pubblicità

Pubblicità

Primo tempo: Riccardi apre le marcature, Polizzi inventa il raddoppio

Il Savoia parte con il piede giusto e cerca subito di prendere in mano le redini dell'incontro.

TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

La prima occasione arriva al 13', quando Riccardi conclude verso il secondo palo, trovando la pronta risposta del portiere rossonero Del Sorbo, che devia in calcio d'angolo.

È il preludio al vantaggio, che arriva al 24'. Polizzi affonda sulla fascia destra e mette al centro un pallone rasoterra sul quale si avventa Riccardi, bravo a trovare la deviazione vincente. È 1-0 per il Savoia, con l'ex di turno che porta avanti i biancoscudati.

La squadra di Formisano continua a spingere. Al 37' Meola prova la conclusione dalla distanza, senza però inquadrare la porta.

G

Lo sport che segui, prima delle altre notizie Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

Poco prima dell'intervallo arriva il raddoppio. Al 39', ancora protagonista Polizzi, che riceve sulla destra, si accentra e lascia partire uno splendido tiro a giro. Il pallone colpisce la traversa e termina in rete, senza lasciare scampo a Del Sorbo.

Un'autentica prodezza che porta il risultato sul 2-0 e consente al Savoia di andare negli spogliatoi con un vantaggio rassicurante.

Pubblicità

Ripresa: il Sorrento reagisce, ma il Savoia controlla

Nella seconda frazione gli ospiti provano ad aumentare la pressione offensiva per riaprire la partita.

Al 47', sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Bacci, Parker tenta la deviazione di testa, ma il pallone termina sull'esterno della rete.

Tre minuti più tardi è nuovamente il Savoia a rendersi pericoloso con Polizzi, che conclude dalla distanza trovando questa volta la risposta di Del Sorbo.

Il Sorrento prova a sfruttare soprattutto i calci piazzati, mentre i bianchi abbassano i ritmi e cercano di amministrare il risultato.

Al 67' i rossoneri trovano anche la via della rete con un pallonetto di Potenza, ma il gol viene annullato per una posizione di fuorigioco.

Al 75' è invece Meola a cercare la conclusione dal limite dell'area, con il pallone che termina sul fondo.

Pubblicità

L'ultima grande occasione degli ospiti arriva all'84', quando Potenza colpisce di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, centrando il palo.

Il Savoia resiste e porta a casa una vittoria meritata, che vale la qualificazione al turno successivo.

Ai quarti di finale il Savoia affronterà il Potenza

Il successo contro il Sorrento permette ai biancoscudati di proseguire il cammino nella competizione.

Nei quarti di finale, in programma il 9 dicembre, il Savoia affronterà il Potenza, che ha eliminato il Bari imponendosi per 2-1.

Una sfida impegnativa, ma anche una nuova occasione per la formazione di Formisano di confermare quanto di buono mostrato in Coppa Italia.

La vittoria nel derby può rappresentare un'importante iniezione di fiducia per una squadra alla ricerca di maggiore continuità anche in campionato.

Il tabellino di Savoia-Sorrento 2-0

Savoia (3-4-2-1): Bethers; D'Amore, Noce, Portanova (80' Fabriani); Polizzi (68' Zoboletti), Tumbarello, Alfieri, Martina; Meola (85' Fiasco), Riccardi (68' Scotti); Nepi (81' Patrignani). Allenatore: Formisano.

Sorrento (3-5-2): Del Sorbo; Evangelisti, Di Somma, Castaldi (60' Puzone); Paglino (60' Ricci), Potenza (85' Cuccurullo), Bacci, Marchesi (68' Cangianiello), Crecco; Starita (85' Bernabeo), Parker. Allenatore: Maiuri.

Arbitro: Riccardo Dasso di Genova.

Marcatori: 24' Riccardi, 39' Polizzi.

Ammoniti: Marchesi, Meola.

Calci d'angolo: 1-9.

Recupero: 1' nel primo tempo, 5' nel secondo.