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Salernitana-Savoia, le indicazioni per i tifosi oplontini: percorso e parcheggi all'Arechi
In vista della sfida tra Salernitana e Savoia, in programma domenica 1° novembre alle ore 14:30 allo stadio Arechi di Salerno, sono state diffuse le indicazioni relative alla viabilità e all’accesso al settore ospiti per i tifosi provenienti da Torre Annunziata.
Per agevolare l’arrivo dei sostenitori biancoscudati ed evitare criticità nella circolazione nelle vicinanze dell’impianto sportivo, è stato individuato uno specifico itinerario stradale.
Il percorso per raggiungere il settore ospiti
I tifosi del Savoia dovranno percorrere l’autostrada A30, per poi immettersi sull’Autostrada del Mediterraneo A2 e uscire a Pontecagnano. Da qui dovranno imboccare la tangenziale in direzione Salerno, utilizzando l’uscita «Zona Industriale / Stadio Arechi».
Il percorso proseguirà attraverso via Wenner, via Prudenza, via Fangarielli e viale Pastore, fino a raggiungere la Curva Nord dello stadio Arechi, riservata alla tifoseria ospite.
Parcheggi riservati e disposizioni di sicurezza
In prossimità della Curva Nord sarà disponibile un’apposita area di parcheggio destinata agli automezzi dei sostenitori ospiti. L’invito rivolto ai tifosi è quello di attenersi scrupolosamente all’itinerario indicato e di rispettare le disposizioni delle Forze dell’Ordine, presenti lungo il percorso e nelle immediate vicinanze dello stadio, per garantire un afflusso ordinato e sicuro all’impianto sportivo.
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