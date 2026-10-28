Salernitana – Savoia, biglietti per il settore ospiti: prezzi e modalità d'acquisto

La gara si disputerà domenica 1°novembre allo Stadio Arechi alle ore 14:30

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È aperta la vendita dei biglietti per il Settore Ospiti - Curva Nord Inferiore per il match Salernitana – Savoia, in programma domenica 1° novembre alle ore 14:30 allo Stadio Arechi, gara valida per la 12ª giornata di Serie C.

Le modalità di acquisto

La società biancoscudata ha comunicato che l’acquisto dei tagliandi sarà riservato esclusivamente ai residenti nella provincia di Napoli in possesso della Fidelity Card del Savoia.

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I biglietti saranno acquistabili, al costo di 10 euro più i diritti di prevendita, sia presso i punti vendita TicketOne presenti sul territorio nazionale, oppure online tramite il circuito TicketOne. Non sarà possibile acquistare i biglietti al botteghino dello Stadio Arechi nel giorno della gara.

La prevendita per il settore che ospiterà la tifoseria torrese terminerà sabato 31 ottobre alle ore 19.