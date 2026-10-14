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Torre Annunziata, torna il Trofeo AUSE di Boxe: sul ring atleti e grandi campioni

Torre Annunziata, torna il Trofeo AUSE di Boxe: sul ring atleti e grandi campioni
Due appuntamenti il 18 e 22 ottobre nell’ambito delle celebrazioni patronali, tra incontri sul ring, premiazioni di grandi protagonisti dello sport ed esibizioni di danza aerea.
(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

L’AUSE Sporting Club, fiore all’occhiello del territorio, sarà protagonista di due importanti appuntamenti.

Domenica 18 ottobre, presso la scuola media statale G. Pascoli, si svolgerà il 12° Trofeo AUSE di Boxe, inserito nel programma delle celebrazioni patronali. Sul ring si confronteranno gli atleti oplontini, i pugili della Mutria Boxe di Cusano Mutri e rappresentanti provenienti da tutta la Campania.

La manifestazione sarà anche l’occasione per premiare grandi talenti della boxe, tra cui Giuseppe Langella, campione italiano professionista, Alfonso Pinto e Vittorio Parrinello, entrambi protagonisti della scena olimpica.

Il dott. Mario Veneruso, fondatore dell’AUSE e promotore dell’iniziativa, dichiara: «Siamo orgogliosi di celebrare la nostra Patrona attraverso lo sport. Ci aspettano incontri emozionanti e importanti debutti dei nostri atleti nel semiprofessionismo. La nostra rivoluzione continua: stiamo rilanciando anche il judo in collaborazione con la Meeting Judo Karate del maestro Luca Fuscati, in modo da offrire ai giovani nuove opportunità di crescita».

Il 22 ottobre, in piazza Ernesto Cesaro, spazio anche alla spettacolare esibizione delle atlete dell’Accademia di Danza Aerea AUSE, pronte a stupire il pubblico con performance di grande fascino.

Dalla boxe al judo, fino alla danza aerea, l’AUSE continua a investire nei giovani, promuovendo disciplina, rispetto e inclusione. La loro è la missione di una comunità che crede nelle proprie radici, nel talento dei giovani e nel proprio futuro.

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